Cattivissimo Me 4 vince anche l’ultimo Box Office ITALIA di settembre

(Di lunedì 30 settembre 2024)Me 4 ha vinto un ultimo Boxdel mese diprivo di emozioni, con incassi ancora al di sotto delle stime. Questo mese disi è rivelato un vero e proprio ostacolo per la ripresa dell’intera industria cinematografica, e quest’ultimo weekend non è stato da meno. Secondo i dati riportati in rete da Cineguru, infatti, nell’ultima quattro giorni di cinema l’incasso complessivo è stato 3,62 milioni di euro, risultato in calo del 36% rispetto ad un anno fa, con nessun film sopra i 500 mila euro di incasso. Nel prossimo weekend sarà la volta di Joker: Folie à Deux, il cui impatto sul botteghino potrebbe dare una strigliata positiva ad un trend negativo che oramai va avanti da fin troppo tempo.