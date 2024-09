Morto Glauco Mauri la sua Pesaro dice addio a uno dei mostri sacri del teatro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024), 29 settembre 2024 – È, decano delitaliano. Era nato a, avrebbe compiuto 94 anni il primo ottobre. Aaveva mosso i primi passi nel, poi si era trasferito a Roma. Interprete di Shakespeare, Molière, Pirandello, Dostoevskij, Goldoni, con coraggio e passioneè stato per settant'anni in scena: era atteso dal 26 al 29 settembre al Vascello di Roma con lo spettacolo De Profundis, da Oscar Wilde, annullato per l'indisposizione dell'attore. L'attore e regista proprio a, dove era nato nel 1930, ha debuttato il 20 settembre alRossini, festeggiando 71 anni di professionismo, con la nuova versione teatrale della lunghissima lettera "De Profundis", quasi una autobiografia, che Oscar Wilde scrisse dal carcere al suo amico Alfred Douglas, una parabola universale della sofferenza, dell'arte e dell'amore.