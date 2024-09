Cesena Mantova finisce 4-1 le tifoserie fanno comunque festa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024), 29 settembre 2024 – Ilvince largo il big match fra neopromosse nella straordinaria cornice dell’Orogel Stadium Manuzzi con corollario di uno splendido rapporto fra curve che si sono scambiate messaggi di stima dall’inizio alla fine, effetto diretto del gemellaggio fra le due. Molti gli striscioni, il migliore: “Traversara non mollate” delclub Lamone, dedicato agli alluvionati. Ciofi e Prestia subito dentro, ma anche Berti in panca che è una gran bella notizia. Ilvince grazie alla sua coppia di attacco, orfana del furetto di Calisese, ma spina nel fianco della difesa del. Il primo gol nasce dal mitico gioco dal basso., portiere ospite, si impappina dopo fraseggio coi suoi difensori, Kargbo lo ostacola, la palla rimbalza al centro area per l’accorrente Shpendi che appoggia facilmente in rete, quarto timbro in campionato (5’).