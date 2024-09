Nuovi concorrenti l' agguerritissima giuria e Barbara D' Urso Ballerina per un anotte ma nella seconda puntata

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 28 settembre 2024) Lo show danzante del sabato sera della Rai riapre i battenti. Stasera alle 20.35 su Rai1 va in onda la primadi Ballando con le stelle 2024. Quattro ore di diretta condotte dalla padrona di casa Milly Carlucci, affiancata dal sodale Paolo Belli. In giuria gli inossidabili Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Guglielmo Mariotto, Ivan Zazzaroni e la presidente Carolyn Smith. In pista, ben 13 coppie pronte a scontrarsi sulle note di bachata, jive, rumba, samba e non solo.