Mamma Rai accende i riflettori sull’A2 Vuelle-Fortitudo sarà trasmessa in diretta

(Di sabato 28 settembre 2024) L’hanno definita "il botto di Capodanno" la notizia sparata oggi alla presentazione del campionato di A2, tenutasi a Bologna.del 29 dicembre, che si giocherà alle 15.45, andrà insu Rai2. Alla faccia di chi pensava che questa fosse una categoria senza visibilità. RaiSport ha confermato l’accordo con la Lnp, ma il ritorno su una delle reti ammiraglie della Rai è un colpaccio: ovviamente non potevano che essere scelte le due squadre col seguito più grosso, Pesaro e Bologna. Una data da cerchiare in rosso sul calendario. Domani, intanto, parte la stagione: la passione dei pesaresi per il basket è indubbia, ma è comprensibile che l’attesa fra i tifosi di Nardò sia più alta: per il club pugliese, alla quarta stagione di A2, quella di domani è una giornata storica contro una formazione che vanta due scudetti in bacheca.