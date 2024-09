Gigi Buffon e Ilaria D’Amico si sono sposati

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di sabato 28 settembre 2024)si. Il sì con rito civile è stato pronunciato a Villa Olivia in Lucchesia, davanti a centinaia di invitati, tra cui Luciano Spalletti e gli ex difensori della Juventus e della Nazionale, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci e Andrea Barzagli. Tra i vip anche Monica Bellucci, presente con il regista e fidanzato Tim Burton. La storia d’amore tra il 47enne ex portiere della nazionale e della Juventus e la 51enne conduttrice televisiva è iniziata nel 2013.