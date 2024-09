UFFICIALE – Zenga approda al Siracusa | nuovo ruolo per l’ex Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 27 settembre 2024) Giornata importante per Walter, che diventa undirigente del. Il club di Serie D ha dato il benvenuto in squadra alportiere dell’, ufficializzando l’accordo.– Grandi novità perportiere dell’Walter, che oggi apre uncapitolo della sua carriera calcistica. Dopo aver indossato la veste d’allenatore,calciatore si sposta nell’ambito dirigenziale. Il, club che milita in Serie D, ha appena reso noto l’inizio della sua collaborazione neldi Club Manager & Brand Ambassador. Da qualche giorno era nell’aria la notizia, che è stata da poco ufficializzata, insieme al resto dei dettagli. Di seguito il comunicato delpubblicato sui social ufficiali del club.