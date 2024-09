LIVE Ciclismo Mondiali U23 2024 in DIRETTA | ripreso Christen Behrens e Svrcek all’arrembaggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 27 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.44 ULTIMI 5 CHILOMETRI! 16.42 Del Toro è andato a riprendere, poi si riattaccano anche Blackmore e Widar.ha provato una sortita, ma non ha energie.. 16.40si è tenuto tutte le energie nel taschino per provare a giocarsi tutto negli ultimi 10 chilometri.si è riportato suai -8 dal traguardo. 16.38, etira dritto!ci prova, lo svizzero si arrende! 16.37 Accelerata poderosa di, che si è portato dietro! I due sono vicini a! 16.36 Il mancato accordo tra i cinque inseguitori potrebbe aiutareormai vicino ai -10 dal traguardo. 16.33 Non si vede più invece il gruppetto Pellizzari. 16.31prova a resistere: 14” per lui a 14 chilometri dal traguardo! 16.