Ecco il pacco per Elly | chiamate Chi l' ha visto? il Pd si perde la Rai

Elena Ethel Schlein detta, 39 anni, capelli castani, nata a Lugano, nella tasca dell'eskimo aveva tre passaporti: svizzero, italiano, statunitense. Segni particolari: segretaria del Partito democratico, dipendenza da armocromia e sorriso Durban's. Parenti e amici sono molto preoccupati e si sono rivolti a "Chi l'ha?". Ieri,, non l'hanno vista arrivare, né in parlamento né in Rai. Ci arriviamo subito. Prima la diagnosi del "campo largo", ormai quasi defunto. Pd, 5Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, +Europa, Azione e Italia Viva sono spaccati su tutto o quasi: politica estera, salario minimo, referendum sulla cittadinanza, candidature varie, e da qualche ora anche sulle nomine del Consiglio d'amministrazione del servizio pubblico