Forlì la sfida dell’ex Farinelli | Corticella se faccio gol esulto

(Di giovedì 26 settembre 2024) Nicolaè uno degli anelli di congiunzione delladei ‘due mondi’ tra, di fronte domenica al ‘Morgagni’. Il 23enne esterno offensivo ravennate in forza da quest’anno al Galletto non nasconde una certa emozione al pensiero di affrontare la squadra di cui ha vestito la maglia per 49 volte – spalmate su una stagione e mezza e condite da 7 gol più 8 assist –, vincendo anche un playoff, ma giura che in campo non avrà tempo per i sentimentalismi. Sì, perché il presente è a tinte serene e l’assalto alla vetta, distante solo due tiri di schioppo, non tollera distrazioni né cali di tensione., che significato ha per lei la partita col? "Un significato speciale perché almi sono rilanciato, dopo sei mesi con il Lentigione nei quali avevo giocato poco.