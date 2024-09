Lucca Comics scopriamo tutti i protagonisti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Milano, 25 settembre 2024 – Cresce l’attesa per l’edizione 2024 di& Games (dal 30 ottobre al 30 novembre) e con la diretta di oggi dal Teatro Gerolamo di Milano scopriremoi grandidella festa, dopo le anticipazioni nell’incontro di giugno a Firenze. Come negli anni scorsi le testate di Editoriale Nazionale (Quotidiano Nazionale, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino e Luce!) sono media partner e racconteranno l’evento con pagine speciali e sezioni online dedicate. L’espressione chiave del 2024 è "The Butterfly Effect" (l' "Effetto Farfalla” dei media, del fumetto, dei giochi, della stessa). Sono previsti tre poster in omaggio al centenario di Giacomo Puccini, realizzati dal maestro dell'illustrazione giapponese Yoshitaka Amano, protagonista di una grande mostra a Milano (alla Fabbrica del Vapore) a partire dal 15novembre.