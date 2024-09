Rapito nel 1951 viene ritrovato 73 anni dopo | l’incredibile storia di Luis Armando Albino

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 24 settembre 2024)nel73: la speranza dei suoi cari non è mai venuta meno, durante sette decenni. Nel lontano 21 febbraio del, un tranquillo parco di West Oakland in California fu teatro di un evento che avrebbe segnato per sempre la vita della famiglia, all’epoca un bambino di soli seioriginario di Porto Rico, fuda una donna che lo attirò con la promessa di caramelle. Questo gesto malvagio avviò una ricerca disperata che si sarebbe protratta per oltre sette decenni.di– notizie.comNonostante il passare deglie le difficoltà incontrate durante le ricerche, la famiglianon perse mai la speranza. La foto del piccolorimase appesa alle pareti della loro casa come simbolo di una presenza sempre viva nei loro cuori.