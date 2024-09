Pazzesco Valentino Rossi ora è ufficiale

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 24 settembre 2024): l’ex campione della MotoGp non ha nessuna intenzione di fermarsi. Ecco l’annuncioNon si ferma mai. Che tutti conoscono, ovviamente, per quello che è stato sopra le due ruote. Un campione infinito, che ha vinto quasi sempre quando ha gareggiato, dando un’idea diversa del mondo delle due ruote. Molti, infatti, si sono ispirati alle sue vittorie per intraprendere la carriera.(Lapresse) – Ilveggente.itDopo è passato alle auto. Dalla prima stagione nel GTWC al debutto nel World Endurance Championship, il mondiale di gare di durata,ha imparato in fretta anche a correre su quattro ruote e non solo sulle due. Lì è un maestro. E non è finita qui, ovviamente. Uno come lui non ha nessuna intenzione di fermarsi, non ha nessuna intenzione di lasciare nulla al caso.