UeD Tina Cipollari chiama corteggiatore morto di fame | battuta pessima

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 23 settembre 2024) La nuova stagione di Uomini e Donne è iniziata oggi, lunedì 23 settembre 2024, ma la prima polemica non ha tardato ad arrivare.ha sollevato non poche critiche per il suo atteggiamento e alcune battute considerate di pessimo gusto. Il dibattito è scoppiato dopo i commenti dell'opinionista rivolti ai nuovi cavalieri del trono Over, con un'attenzione insistente e invasiva sulle loro occupazioni lavorative e il relativo stipendio. Come di consueto, la puntata si è aperta con i saluti di Maria De Filippi, seguiti dai classici siparietti trae Gianni Sperti. Subito dopo laha iniziato a interrogare i nuovi cavalieri del parterre maschile concentrandosi in modo morboso sulle loro professioni, mettendo in imbarazzo i partecipanti e suscitando il malcontento del pubblico. In particolare, è stato il nuovo cavaliere Massimo a trovarsi nel mirino di