Tutela delle disabilità un imperativo per un mercato del lavoro davvero inclusivo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 23 settembre 2024) Lapersone connon è solo un dovere etico, ma rappresenta un elemento cruciale per il progresso della nostra società e per lo sviluppo di undelrealmente. Recenti dati dell’Inps, relativi alle richieste di permessi retribuiti previsti dalla legge 104/92, mostrano un incremento significativo rispetto all’anno precedente: un aumento del 18% per i permessi personali, del 14% per i permessi a un familiare e del 7% per il congedo straordinario.