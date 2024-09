LIVE Inter-Milan 1-1 finisce il primo tempo Parità al Meazza

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 22 settembre 2024)è il match valido per la quinta giornata di Serie A 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida ilallenato da Paulo Fonseca. Il fischio d’inizio è previsto alle 20.45, si gioca allo Stadio San Siro.1-1 – PREMI F5 O AGGIORNA L’APP PER RICARICARE 45? +1IL! 41? CHE PARATA! Diagonale di Thuram e bravissimo Maignan a dire di no. Bravo Lautaro Martinez a smarcare il francese. 39? Cartellino giallo anche per Calhanogolu, in ripartenza su Morata. 37’Ammoninizione per Fofana, per fallo su Barella. 34? Inutile palla di Reinders verso Leao, Pavardo molto attento. Grande assist di Lautaro Martinez per il perfetto diagonale di Dimarco. Bravissimo l’esterno a farsi trovare pronto.