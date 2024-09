Alluvione la solidarietà di Castelferretti | tutti in chiesa per ripulirla E’ il simbolo della rinascita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) Ancona, 22 settembre 2024 – “Una risposta di comunità”. Straordinaria. Quella di, dei castelfrettesi e di chi si è prestato dal pomeriggio di giovedì, senza soluzione di continuità, per lavorare nelladi Sant’Andrea Apostolo, sommersa, e per liberarla dal (quasi) mezzo metro d’acqua accumulatosi all’interno e dal fango che ha raggiunto altari, arredi e manufatti religiosi. Certo, qualcosa da buttare ci sarà. Molto, a dire il vero. E resterà nei pensieri diquell’immagine choc di quando, passata la piena, è stato riaperto l’imponente portoneparrocchia che si affaccia su via Bruno e piazzaLibertà. “E l’acqua – ricorda il professore Luigi Tonelli – usciva come se fosse un fiume”. Ci sono altre immagini, però, da conservare. Quelle dei giorni successivi.