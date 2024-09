Nesta torna su Monza-Inter | Fischio Pairetto? Errore grande! Era una chance

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 21 settembre 2024) A quasi una settimana da, Alessandroa commentare un episodio arbitrale che ha visto protagonista il fischietto di Lucae che ha fatto molto discutere. VALORE –venuto in conferenza stampa alla vigilia di-Bologna, Alessandrofa il punto sui suoi ragazzi, reduci dal match contro l’: «Anche dopo la partita con l’ho detto che per decollare dobbiamo trovare una vittoria e ora dobbiamo farla, però senzapressione. Vediamo che la squadra sta andando un po’ meglio, stiamo crescendo e qualche risultato passato ha sempre più valore. L’Empoli è partita fortissimo per cui quel pareggio ha più valore. Vediamo che dobbiamo migliorare in tante cose ma il percorso è giusto».