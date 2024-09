Ai domiciliari molestatore seriale di infermiere | 67enne indagato per violenza sessuale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Bologna, 21 settembre 2024 – È finito agli arresticon braccialetto elettronico undi origini straniere, pregiudicato. Accusato di, per aver palpeggiato e molestato due giovani sanitarie, un’infermiera e una oss, durante un ricovero in ospedale. I carabinieri della Compagnia di Bologna Borgo Panigale, coordinati dal capitano Giorgia De Acutis, hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare dei, regolati dall’applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti dell’uomo. Il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale di Bologna, su richiesta del pubblico ministero che ha coordinato le indagini dell’Arma, a seguito delle querele presentate da due giovani sanitarie in servizio in una struttura ospedaliera della provincia.