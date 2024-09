Manna Napoli | Domani mi auguro di vedere una bella partita

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 20 settembre 2024) Giovanni, direttore sportivo del, è intervenuto in diretta a Radio Crc, radio partner della SSCda campano come ha vissuto la chiamata di De Laurentiis? “Per me è stata una chiamata inaspettata in un periodo molto tranquillo, avevo appena effettuato un trasloco a Torino e a fine febbraio mi hanno contattato Chiavelli e De Laurentiis. E’ stato molto bello”. Un commento al mercato. “E’ stato un po’ complicato e viziato dalla condizione di Osimhen o da altre uscite che finanziassero altre entrate. Poi grazie alla lungimiranza del presidente siamo arrivati comunque agli obiettivi che ci eravamo prefissati. E’ stato un mercato nuovo con dinamiche diverse. Ora speriamo che il campo ci dia ragione”., come avete fatto a prendere Lukaku prima della cessione di Osimhen? “La situazione di Victor ci ha condizionato.