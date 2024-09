Inter-Milan cambio di allenatore anticipato? Una certezza – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 20 settembre 2024)si avvicina. Il derby tra le due compagini meneghine si disputerà domenica 22 settembre alle ore 20:45. I rossoneri dovrebbero arrivarci con Paulo Fonseca sulla propria panchina. LA SITUAZIONE –sarà il primo derby della stagione. Non solo per le due squadre dio, ma nel campionato in generale. Nonostante si tratti soltanto della quinta giornata di Serie A, i rossoneri si giocano già tantissimo. In particolare, si tratta dell’ultima chiamata per il tecnico portoghese Paulo Fonseca. Dopo 3 pareggi e 1 vittoria in campionato, oltre a 1 sconfitta netta sul piano del gioco contro il Liverpool in Champions League, l’ex Roma ha l’ultima possibilità per restare sulla panchina del club rossonero., Fonseca davanti a un out-out LO SCENARIO – Ildi panchina non avverrà prima del derby.