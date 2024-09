Ancelotti | Sciopero? I giocatori si stanno stancando vogliono cambiare il futuro del calcio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 20 settembre 2024) In conferenza stampa, prima di Real Madrid-Espanyol, Carloè tornato sulla minaccia disostenuta da alcuni calciatori.: «I calciatori non hanno problemi a ridursi lo stipendio» Il tecnico di Reggiolo ha parlato dichedimostrando un’unione unica per lottare contro un calendario che continua a spremerli ogni stagione che passa. «La denuncia non cambierà il calendario di questa stagione. È importante riflettere su questo e pensare che isi. Il calendario di questa stagione non cambierà, ipensando aildel. Ildeve riflettere perché l’obiettivo è giocare meno partite per evitare infortuni. Inon hanno problemi abbassare il loro stipendio se si gioca meno». Quello diè solo l’ultimo nome di un lungo elenco che parla e sostiene lo