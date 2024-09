Simone Grande rappresenta l’Italia al Junior Eurovision Song Contest

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 19 settembre 2024) ROMA – Sarà, vincitore della seconda edizione di “The Voice Kids”, arealcon il brano “Pigiama Party”, prodotto da Universal Music Italia. Si conferma e consolida la partecipazione della Rai alla versione giovane delpiù amato dal pubblico internazionale. Anche quest’anno la Rai ha deciso di puntare sugli artisti provenienti dall’edizione italiana di The Voice Kids., 12 anni, di Rozzano (Milano), del team di Clementino, aveva trionfato nella finale dello scorso 12 dicembre. La manifestazione, giunta alla ventiduesima edizione, si terrà sabato 16 novembre alla Caja Mágica di Madrid, in Spagna, offrendo l’opportunità a giovani talenti provenienti da tutto il mondo di far conoscere la ricchezza delle tradizioni artistiche e musicali dei propri paesi.