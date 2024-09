Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 19 settembre 2024)Vladimirha deciso di arruolare180.000nelle forze armate russe? La decisione, sebbene possa sembrare legata alla situazione ine all’offensiva di Kiev a Kursk, nasconde una strategia più ampia. Lo ha spiegato in un’intervista con Riccardo Amati, pubblicata su Fanpage, Frank Ledwidge, ex membro dell’intelligence militare britannica. Ledwidge possiede una vasta esperienza in conflitti come quelli dei Balcani, Iraq e Afghanistan. Nell’intervista,ha offerto un’analisi dettagliata sui motivi che hanno spinto lo Zar a questa mossa e sulle sue implicazioni per il futuro della guerra.