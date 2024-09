Pichetto entro fine anno le nuove regole per il nucleare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) "Condividiamo la preoccupazione di Orsini sui tempi per avviare ilin Italia, ma il ministero dell'Ambiente si è già mosso per tempo. Abbiamo istituito la piattaforma per il, e con il professor Guzzetta stiamo preparando il quadro giuridico per ritornare ad usare questa tecnologia.ladell'contiamo di avviare l'iter legislativo per le". Lo ha detto all'ANSA il ministro per l'Ambiente e la sicurezza energetica, Gilberto, in risposta al presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, che ha dichiarato che sul"non possiamo perdere altro tempo".