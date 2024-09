Benelli allagato la Vis va in palestra Oggi e domani sedute a porte chiuse

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Bizzarrie del clima. Mentre l’entroterra soffre ancora la siccità, la costa è flagellata dai temporali. E ilfatica a smaltire l’acqua in eccesso. Ieri sull’area dello stadio sono caduti circa 40 millimetri di pia, equivalenti ad oltre mille metri cubi, e si sono verificati i soliti allagamenti, soprattutto nelle aree perimetrali, panchine comprese. In soccorso della pompa dell’impianto sono dovute intervenire quelle della Protezione civile, e non è la prima volta. Non è un problema di drenaggio del terreno sintetico, che funziona perfettamente, tant’è che sul campo le varie squadre biancorosse si sono allenate regolarmente sotto agli scrosci d’acqua, ma di smaltimento del carico. Il drenaggio convoglia all’esterno una gran quantità di acque che il sistema di pompaggio in dotazione non è in grado di smaltire. Di qui il ricorso alla Protezione civile.