La rivoluzione delle quattro scuole Ristrutturazioni e ponti trasparenti

(Di martedì 17 settembre 2024) Stanno per andare ad assegnazione i primi lotti di lavori per il riammodernamentodel quartiere San Rocco, secondo l’ambizioso progetto del Sus (Sviluppo urbano sostenibile), che si prefigge di ristrutturare le 4dell’Istituto comprensivo Koiné (Nazario Sauro, Zara, Omero e Pertini), e apportare migliorie alla viabilità e all’ambiente di tutta l’area circostante. Il piano di intervento – finanziato con oltre 14milioni di euro dal Pnrr, più 2 milioni di fondi regionali – partirà, in tutta probabilità, a inizio 2025, con l’efficientamento energetico e il miglioramento sismico della scuola d’infanzia Nazario Sauro (per 1.632.171 euro, di cui 120.121 cofinanziati dal Comune di Monza) e della scuola primaria Zara (per 2.323.221 euro, di cui 173.221 cofinanziati dal Comune).