Nuovo attentato a Trump | l’FBI lancia un grave allarme

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ancora spari vicino a Donald. Il presidente assicura: “Non mi arrenderò mai”. Eun. Le ultime A circa due mesi dal primocontro Donald, nella serata di ieri, domenica 15 settembre, ancora una sparatoria vicino al candidato repubblicano. Questa volta l’ex presidente americano è stato immediatamente portato al sicuro e gli agenti del Secret Service hanno reagito immediatamente sventando l’ennesima tragedia. Donald(Ansa) – cityrumors.itStando alle prime informazioni riportate dall’Adnkronos, ad essere fermato è stato un uomo di 58 anni. Il sospetto aveva una telecamere GoPro dietro ed ora sono in corso gli accertamenti per capire se voleva filmare l’. I punti da chiarire sono ancora diversi e per questo motivo si preferisce mantenere il massimo riserbo almeno fino a quando non si hanno certezza.