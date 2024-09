Ma Amadeus… Affari Tuoi Stefano De Martino lo nomina in studio | pubblico sorpreso

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 settembre 2024) “Ho una domanda per Amadeus”.Dechoc: lo chiede in diretta al suo predecessore e l’imbarazzo è palpabile in. Nella puntata di domenica 15 settembre 2024 di, condotta daDesu Rai1, è finalmente il turno del simpatico camionista Giuseppe da Frosolone, già presente income pacchista nelle ultime puntate della scorsa edizione del game show. Accompagnato dalla moglie Stefania, sua compagna di vita da 13 anni e 9 mesi, Giuseppe affronta il Dottore con il pacco numero 10, pieno di aspettative. >> “, che fai?”., Depizzicato in flagrante: finisce tutto sui social La partita di Giuseppe inizia molto bene: dopo i primi 6 tiri, i 300mila, 200mila e 100mila euro sono salvi e 0 euro non è più un pericolo. La prima offerta del Dottore è di 39mila euro, ma la coppia la rifiuta.