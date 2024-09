Emily in Paris | la serie tv Netflix tornerà con la Stagione 5

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di lunedì 16 settembre 2024) Latv di successoinè stata rinnovata per una quinta, l’annuncio è arrivato pochi giorni dopo la messa in onda degli ultimi episodi della4. Ebbene, Lily Collinsad interpretare la dolceper una quinta. La quartadiinha debuttato il 15 agosto al primo posto nella Top 10 Globale dicon 19,9 milioni di visualizzazioni nei suoi primi quattro giorni, raggiungendo la Top 10 di 93 Paesi.inha catturato il pubblico di tutto il mondo per quattro stagioni, ognuna delle quali si è sempre posizionata nella Top 10 Globale delletv in lingua inglese per diverse settimane. Lafa entrare i fan nella vita favolosa e chic di, diventando fonte di ispirazione per la moda, i meme, i trend, il turismo e molto altro.