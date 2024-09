Roma De Rossi dopo il Genoa | la beffa finale e la risposta a Totti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 15 settembre 2024)nelper lanella sfida contro il. Al fischioil tecnico Daniele Desi è presentato ai microfoni dei giornalisti. “Nelci siamo abbassati troppo e abbiamo commesso diversi errori tecnici e persi numerosi palloni quando ilspingeva e portava tanti uomini nella nostra area e avremmo potuto far loro male. La fase centrale del secondo tempo i ragazzi non mi sono piaciuti, è un peccato perché abbiamo fatto un’ottima partita guardando i numeri. Ci stava il raddoppio, dobbiamo ripartire da quanto fatto nel primo tempo”. Sono le dichiarazioni del tecnico giallorosso. Cosa non ha funzionato sul gol di De Winter? “Le marcature e forse un pizzico di comunicazione. Abbiamo preso gol nell’area piccola in superiorità numerica netta.