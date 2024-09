Cagliari-Napoli 0-4 terza vittoria di fila per Conte Caos sugli spalti e match sospeso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024), 15 settembre 2024 - Dallo 0-3 incassato nella precedente trasferta, quella di Verona, al 4-0 inflitto a domicilio al, che cade sotto i colpi di Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Lukaku e Buongiorno. In realtà , all'Unipol Domus succede molto di più non fotografato alla perfezione dal risultato. Si comincia dalla volontà dei rossoblù, imprecisi e sfortunati quando non fermati da non eccellente Meret, a sua volta salvato dalla traversa sulla botta di Marin. Si arriva ai tafferugliche, nel corso del primo tempo, hanno portato a una sospensione di 5' che però non ha guastato la giornata a, che trova ladie lancia un segnale alle rivali: è presto per i giudizi ma intanto, aspettando le altre che ancora devono scendere in campo e i verdetti del futuro, il suovola in testa alla classifica.