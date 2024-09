Improvvisa ondata di maltempo Bombe d’acqua e vento forte distruggono una storica azienda

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) Castellina in Chianti (Siena), 13 settembre 2024 – Prima l’impressionante tromba d’aria pressoché ‘a secco’, piombata dalla Valdelsa, poi: “Mi ha distrutto l’– afferma, al colmo della più che comprensibile preoccupazione, Marco Barneschi – il tetto è scoperchiato, gli ulivi che avevo qui intorno sono spariti. E’ arischio un vigneto specializzato su cinque ettari. Siamo alla disperazione”. Marco condivide con la famiglia tra cui il padre Adriano la titolarità dell’agricola La Piaggia,firma del Chianti Classico tipicamente a conduzione come detto familiare. Produzione di elevata qualità di vino rosso Docg ed anche olio extravergine d’oliva a denominazione. Come informa l’associazione Viticoltori di Castellina in Chianti, Adriano Barneschi si trasferi al Podere la Piaggia nel remoto 1950.