Si avvicina un nuovo arrivo per Jannik Sinner | il preparatore sarà un ex di Djokovic

(Di mercoledì 11 settembre 2024)ha appena vinto lo US Open 2024 dopo le diverse polemiche che l’hanno visto coinvolto per il caso della doppia positività al clostebol. Caso che ha portato all’inevitabile licenziamento di Umberto Ferrara e Giacomo Naldi, che erano il suoatletico e il suo fisioterapista, entrambi in concausa legati a ciò che è successo al numero 1 del mondo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport e da Ubitennis, sarebbe imminente la scelta di Marco Panichi comeatletico e mancherebbe solo l’ufficialità. Una figura di grande esperienza che è stata nello staff diper ben sei stagioni fino allo scorso marzo e ha collaborato durante lo scorso US Open con Juncheng Shang.