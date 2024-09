Harry e Meghan tentano la riconciliazione con David e Victoria Beckham

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il principeMarkle sarebbe intenzionati a ricucire i rapporti con la coppia dei. Il 15 settembre, infatti, il duca di Sussex compie 40 anni. Come riporta l’Express.co.uk, per l’occasione lui e sua mogliehanno invitatoalla festa di compleanno esclusiva. La celebrazione è prevista per domenica sera nella loro casa di Montecito, in California. I 40 anni rappresentano una tappa importante per il principe. Con il sopraggiungere di questa età , infatti, il secondogenito di re Carlo III entra effettivamente in possesso di una ingente somma. Si tratta dell’eredità della Regina Madre, di cui una parte generosa è stata messa da parte per lui. La madre della regina Elisabetta, infatti, nel testamento ha dato indicazioni affinché un importante lascito andasse al pronipote al compimento dei 40 anni.