Aula boccia l' emendamento sullo Ius Scholae no anche da FI

(Di mercoledì 11 settembre 2024) L'della Camera hato tutti gli emendamenti delle opposizioni sulla modifica della legge sulla cittadinanza, compreso quello di Azione che proponeva lo Ius, ovvero l'acquisizione della cittadinanza per i minori figli di immigrati dopo un ciclo scolastico di 10 anni. I no sono stati 169 e i sì 126 e 3 astenuti.Forza Italia ha votato contro. Gli azzurri hanno ribadito, con un intervento di Paolo Emilio Russo, che sono al lavoro su una proposta di legge in materia. "Si tratta - ha detto Russo - di un tema che merita più attenzione di uninfilato all'ultimo un un provvedimento che parla di sicurezza". Il voto è stato a scrutinio palese dopo il no alla richiesta delle opposizioni di voto segreto.