Volare senza limiti | i Lions in volo insieme ai giovani con disabilità

(Di martedì 10 settembre 2024) Massa, 10 settembre 2024 - Ci siamo quasi, l’atteso evento “”, promosso daiClub del Distretto 108La della Toscana, prenderà ilsabato 14 e domenica 15 settembre a Cinquale. Protagonisti i ragazzi conche, in pochissimi giorni, hanno tempestato di richieste l’apposita casella mail v@gmail.com, dedicata alla prenotazione del proprio. “L’evento si avvia ad essere un ennesimo sold out”, hanato gli organizzatori con soddisfazione. Chi fosse interessato si affretti dunque a prenotare il proprio posto. La manifestazione prenderà il via sabato 14 alle 9.30, con il primo dei voli in programma, e così a seguire fino alle 18.30. Stesso programma per la giornata di domenica 15 settembre.