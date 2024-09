Voghera spacca la vetrata di una gelateria e ruba 150 euro di fondo cassa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 10 settembre 2024)(Pavia), 10 settembre 2024 - Ha fatto scattare l'allarme ed è stato ripreso dalle telecamere della videosorveglianza l'uomo, da solo, che alle 2 di notte ha mandato in frantumi ladellain corso XXVII marzo a. Prima che sul posto potessero arrivare i carabinieri, il ladro è riuscito a fuggire facendo perdere le proprie tracce, ma dopo essere entrato nel negozio ed essersi diretto subito allando circa 150in contanti che erano tenuti nel registratore come. Non ha preso altro, evidentemente non interessato a macchinari o materiali, che comunque non avrebbe avuto il tempo dire senza rischiare di farsi sorprendere ancora sul posto dai militari intervenuti, che hanno poi avviato le indagini acquisendo anche i filmati delle telecamere che hanno registrato il colpo.