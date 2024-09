Piazza Vittorio Veneto sale la rabbia | sei auto distrutte nella notte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Firenze, 10 settembre 2024 - Altre seidanneggiate trae il lungarno Vespucci. Le seiportano a 18 il bilancio dell'ultima settimana di macchine vandalizzatezona. A fare la triste scoperta un abitante che, arrivato in, ha trovato un tappeto di vetri a terra. Subito dopo il passaparola. Un episodio non nuovo, giurano i residenti che stanno preparando un copioso dossier fotografico che si arricchisce giorno dopo giorno di nuovi scatti. In tutti i casi, come al solito, centinaia di euro di danni con l’obiettivo di portar via qualche spicciolo. Intanto lascorsa la polizia di stato ha fermato e denunciato i presuntiri del danneggiamento di una serie di mezzi parcheggiati in strada. In un caso separato, si tratterebbe invece di un tentativo di furto su un’. Negli episodi sono rimaste coinvolte cinque persone.