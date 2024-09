Controlli ai locali nel quartiere Casilino | sanzioni e sospensione per gravi carenze igieniche

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 8 settembre 2024) Multati tre esercizi commerciali, sospeso un ristorante per la presenza di parassiti negli alimenti Nella serata di ieri, i Carabinieri hanno condotto una serie dipresso le attivitĂ commerciali della zonaa Roma. Le verifiche hanno portato a diverse, per un totale di circa 3.000 euro. Un ristorante è stato multato per violazioni relative alla sicurezza sul lavoro, mentre la titolare di un bar è stata sanzionata per irregolaritĂ riguardanti la tracciabilitĂ dei prodotti alimentari. Il caso piĂą grave ha riguardato un secondo ristorante, dove i militari hanno riscontratoproblematiche igienico-sanitarie, con alimenti infestati da parassiti. A seguito delleriscontrate, è scattata la segnalazione all’AutoritĂ Giudiziaria e ladell’attivitĂ commerciale. Â