Come ci è finito Osimhen al Galatasaray? The Athletic non ci può pensare

(Di domenica 8 settembre 2024)ci èVictoral, in Turchia? E’ la domanda che si pone The, dopo che l’attaccante nigeriano del Napoli era diventato una sorta di “Sora Camilla” (“tutti la vogliono, nessuno la piglia”). C’erano l’Arsenal e il Chelsea, poi l’Al Ahli in Arabia e infine, quando sembrava dovesse restare in azzurro ma fuori rosa, è spuntato il club turco dove gioca anche Dries Mertens.ci èal? Il trasferimento di un giocatore che mirava a club più importanti Scrive The: Victorè stato il talismano del Napoli nella stagione 2022-23; la vittoria dello scudetto lo ha reso uno degli attaccanti più corteggiati in Europa. Quindi, com’è che èin prestito, con tutto il rispetto rispetto, nel campionato turco dopo così poco tempo? Va contro tutto ciò che il calciatore si aspettava nella finestra di mercato estiva.