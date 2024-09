Codogno tornano i pazienti | il reparto di Terapia intensiva riapre dopo il maltempo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024)(Lodi) – E’ attesa per domani la riapertura deldidell’ospedale difinito a mollo giovedìil violento nubifragio abbattutosi sulla città e sul territorio della Bassa. I quattroricoverati erano stati trasferiti in altre aree del nosocomio codognese e uno al Maggiore di Lodi. Spostamenti che erano già di fatto programmati ma che ilha accelerato. Ieri ilera ancora non operativo ma l’obiettivo è quello di riaprirlo per domani, salvo condizioni climatiche avverse previste per oggi che potrebbero, teoricamente, avere ancora ripercussioni negative. Si contano i danni del fortunale anche all’interno della Rsa San Giorgio di viale Gandolfi : un albero infatti è collassato all’interno di un giardino ed è piombato sopra un gazebo utilizzato di solito da ospiti e parenti.