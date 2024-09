Napoli Conte organizza allenamento con la Primavera | ecco il motivo della scelta

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 7 settembre 2024) Antonioprogramma per oggi uncongiunto tra la prima squadra dele la. Tre calciatori sotto osservazione. Antonionon molla la presa sul, nemmeno durante la sosta: oggi è in programma uncongiunto con la. Dopo tre giorni e mezzo di riposo,ha optato per una doppia seduta: “stamane ci sarà uncongiunto con lache si prepara ad iniziare il campionato sabato prossimo in casa contro il Frosinone”. L’obiettivo principale è dare minutaggio a chi ne ha più bisogno: “Sarà un’occasione per accumulare minutaggio non solo per Lukaku e Neres che non hanno fatto la regolare preparazione atletica con ilma anche per altri calciatori che hanno bisogno di giocare”.