I vigili urbani ora sono armati Semiautomatiche agli agenti

(Di sabato 7 settembre 2024) La polizia locale di Ascoli è stata dotata di pistoleGlock di quinta generazione. Il personale potrà essere impiegato in sicurezza in tutte le attività già di competenza della polizia locale e anche in servizi di ordine pubblico in collaborazione con le forze di polizia ad ordinamento statale. Oltre all’armamento obbligatorio per legge, glisaranno dotati di strumenti tattico difensivi come giubbini antiproiettile, spray anti aggressione e bastone estensibile. Le pattuglie di pronto intervento avranno a disposizione anche le body cam con facoltà di documentare gli interventi più delicati. Per l’esecuzione dei trattamenti sanitari obbligatori gli operatori saranno dotati di apposito scudo per garantire una maggiore sicurezza per la propria e altrui incolumità.