Paralimpiadi Parigi 2024 Barlaam da sogno nei 100 farfalla | secondo oro A medaglia anche Fantin e Raimondi

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ennesima serata ricca di medaglie ed emozioni per l’Italia del nuoto ai Giochi Paralimpici di. Simoneconcede il bis e dopo il trionfo nei 50 stile libero, è il dominatoredei 100S9. Una prestazione da capolavoro per il nuotatore lombardo, che ha chiuso in 57.99 con pià di due secondi di vantaggio sull’australiano Timothy Hodge. Sul podiol’altro aussie Lewis Bishop, che per un soffio ha tolto laall’altro azzurro Federico Morlacchi. IL MEDAGLIERE Ed arrivailpodio conquistato da Antonioin altrettanti giorni. Già oro nei 100 stile libero, il nuotatore friulano oggi è riuscito a prendersi uno splendido argento nei 400 stile libero S6, bissando il risultato di Tokyo. Il 23enne ha chiuso con un crono di 4:49.99, piazzandosi dietro al brasiliano Talisson Henrique Glock (4:49.