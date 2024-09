Israele-Italia in tv | data orario e diretta streaming Nations League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match valevole per la seconda giornata di UEFA. Gli Azzurri guidati dal commissario tecnico Luciano Spalletti, dopo aver archiviato l’impegno contro la Francia, saranno chiamati ad affrontare una nuova trasferta importante contro, sul campo neutro di Budapest., come seguire il match La compagine avversaria, nonostante non possa contare sul pieno contributo del fattore campo, proverà a fare il massimo per mettere in difficoltà l’e portare a casa dei preziosi punti. L’obiettivo di, infatti, è quello di evitare l’ultimo posto in un gruppo in cui figurano anche Belgio e Francia.