Strage Paderno la verità su Riccardo | Invidia della felicità degli altri

(Di mercoledì 4 settembre 2024) LadiDugnano ha lasciato allibita l’opinione pubblica italiana. Ora l’autore reo confesso, il 17enneC., decide di rispondere alle domande del Gip che, insieme agli inquirenti, sta cercando di capire quale possa essere stato il movente di tanta ferocia del ragazzo contro padre, madre e fratellino più piccolo. Li avrebbe uccisi “senza un perché” in quanto si sarebbe sentito oppresso in famiglia e si voleva emancipare.Leggi anche: Chi erano Fabio e Daniela, uccisi dal figlio. Accoltellato anche il fratello più piccolo La confessione shock di“Quando avevo il coltello in mano ho iniziato, e da lì ho deciso di non fermarmi perché pensavo che sarebbe stato peggio. – questo il racconto agghiacciante di– Non ricordo quante coltellate ho dato a mio fratello, erano tante”. 68 coltellate in totale, soprattutto nella zona del collo.