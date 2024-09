Louis Vuitton Cup regate rinviate di un giorno | il nuovo programma recuperi il 5 settembre C’è Luna Rossa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Gli organizzatori dellasono stati costretti a cancellare ildella sesta giornata di gare, prevista per mercoledì 4. Una forte perturbazione si è infatti abbattuta su Barcellona: pioggia e fulmini stanno caratterizzando la mattinata in terra catalana e proseguiranno anche nel corso del pomeriggio, rendendo così impossibile la disputa delle quattropreviste. Già ieri ilera stato interrotto a metà in seguito al fulmine che si era abbattuto davanti adurante il match race vinto contro Team New Zealand. Si ritornerà in acqua giovedì 5: questa giornata era inizialmente stata designata per ie verrà prontamente impiegata per questo motivo. Le quattro prove previste oggi sono così slittate in avanti di 24 ore. Appuntamento alle ore 14.