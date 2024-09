Aixial Group migra un portafoglio di dati clinici specifici sulla piattaforma Medidata per creare un’unica fonte di dati e accelerare il blocco dei database

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L’utilizzo delle soluzioniconsentirà all’organizzazione di ricerca a contratto di migliorare l’esperienza degli studiper i pazienti e gli sponsor LONDRA–(BUSINESS WIRE)–, marchio di Dassault Systèmes e fornitore leader di soluzioni per studinel settore delle scienze della vita, ha annunciato oggi un nuovo progetto con, un’organizzazione di ricerca a contratto (CRO), per semplificare l’esecuzione degli studi e ottenere più rapidamente ildelmigrerà idi una delle sue business unit verso laperdi(SSOT) che consenta ai team degli studi di supportare la privacy deidei pazienti, monitorare l’intero studio per proteggere i pazienti e prendere decisioni più informate.