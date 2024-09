Calhanoglu si allena in vista del Galles? Le ultime dalla Turchia

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 3 settembre 2024) Hakanha patito un affaticamento muscolare durante l’incontro tra Inter e Atalanta, ma nonostante questo si è recato nel ritiro dellaindegli impegni di Nations League. LE– Hakansi trova nel ritiro dellaper prepararsi al prossimo match di Nations League contro il. Il centrocampista turco, nonostante l’affaticamento muscolare cui è andato incontro nell’incontro tra Inter e Atalanta, ha risposto alla convocazione di Vincenzo Montella e si stando per farsi trovare al meglio indella sfida con la squadrata da Robert Page. Secondo quanto riportato da Hilmi Sever di Anadolu, il centrocampista dei nerazzurri non si èto in gruppo a causa del mancato superamento del problema accusato contro i bergamaschi.